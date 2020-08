Liga de Balompié Mexicano: Ramón Ramírez se desvinculó del Atlético Ensenada

Ramón Ramírez, exfutbolista y leyenda de Chivas, anunció en redes sociales que no será el Director Deportivo del Club Atlético Ensenada, a pesar de que en abril habría confirmado que lo sería.

“Así como anuncié el pasado 22 de abril que con seriedad y responsabilidad me incorporaba como Director Deportivo del Club Atlético Ensenada, de la Liga de Balompié Mexicano, hoy desafortunadamente por no tener las condiciones para una correcta gestión deportiva, me veo en la necesidad de hacerme a un lado de esta organización”, escribió en un comunicado.

Por otra parte, Ramírez comentó que nunca recibió una remuneración económica; sin embargo, esa no sería la causa de su prematuro paso al costado.

“ A pesar de no haber recibido remuneración alguna a la fecha; no es la principal causa, la Dirección Deportiva, entre muchas otras cosas, requiere de la planeación, trabajo en equipo, pero principalmente de seriedad, condiciones que desafortunadamente no se dieron”, añadió.

Por último, se despidió de la afición de Ensenada y comentó que espera pronto aportar sus conocimientos al futbol mexicano.

“Mi pasión por el futbol sigue intacta y espero pronto poder aportar al futbol mexicano mi experiencia y conocimientos, para regresarle a este hermoso deporte todo lo que me ha dado. Le mando un afectuoso saludo a la afición de Ensenada”, finalizó.

