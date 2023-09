Están para competir con los mejores. El director técnico del Guadalajara, Veljko Paunović, tiene claro que los equipos de la Liga MX tienen lo necesario para poder competir en cualquiera de las cinco grandes ligas.

En entrevista con la Liga MX, el director técnico rojiblanco dio su opinión sobre el nivel que han mostrado todos los equipos: "La verdad es que no hay ningún partido fácil, no hay ningún día en el que salgamos al campo y no estemos preocupados por lo que el rival nos puede proponer. Es muy diversa la liga, tiene muy buenos entrenadores y la verdad es que cada equipo es una incógnita. Yo creo que los equipos de México podrían hacer un muy buen papel en cualquiera de las cinco grandes ligas sin ningún problema, esto quiere decir que serían competitivos".

Parte fundamental de que Paunović crea esto, se debe a la buena sensación que han dejado los futbolistas mexicanos a los que ha estado entrenando: "El futbolista mexicano asimila bien los conceptos y tiene un perfil que se deja guiar si lo logras convencer, aunque algo que tienen que mejorar es el aspecto mental y la consistencia".

Está opinión ha sido producto de todas las experiencias que ha acumulado el estratega europeo en casi un año en el futbol mexicano. Durante este tiempo también le tocó el Clásico Nacional en las Semifinales del Clausura 2023, el cual calificó como un momento único y que solamente lo puede comparar a cuando él le ganó la Final a Brasil.

"Fue algo que se aproximó a ser la alegría que antes contaba en la final contra Brasil en la Final Sub 20, fue muy profunda la experiencia, fue muy profunda la experiencia que viví ese día y sobre todo me marcó y me dio una profunda huella en lo que significa el Clásico Nacional. En mi caso trasciende porque a pesar de no ser mexicano, poder sentir esa emoción es algo único".

