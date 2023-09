Henry Martín sobre el América: 'Tenemos plantel para pasar por encima de cualquiera'

Henry Martín es consciente del nivel que tiene el América, y señalo que por la calidad de la platilla el equipo puede pasar por encima de cualquier rival, pues se han reforzado de la mejor manera y eso empezará a dar frutos en la institución comandada por André Jardiné.

“La realidad es que sí tenemos un plantel que tenemos para pasar por encima a cualquiera, pero hay que convertirlo en la cancha por nombre si tú lo ves dices ‘madres’ sea quien sea que ponga tiene que jugar y rendir y golear al equipo rival, pero los equipos rivales son muy buenos”, señaló La Bomba en entrevista para TUDN.

Sobre el hacer mancuerna con Julián Quiñones, Henry Martín destacó que deben empezar a conocerse, pues el estar fuera por lesión le impidió ir conociendo a su nuevo compañero en las Águilas para formar una dupla matona.

“La asociación que debe haber entre nosotros está construyendo a eso, voy con paciencia. No hemos podido estar todos juntos en entrenamientos, el día a día, concentraciones que es donde se forman los equipos en los viajes, y nos hemos podido estar. Yo he estado fuera prácticamente todo el torneo, no he jugado un solo partido de Liga, no me puedo asociar del todo con Julián porque solo lo he visto”.

Sobre su lesión que lo ha mermado de jugar por un mes, Henry Martín compartió su frustración. “Sí, ya pasa a desesperación no poder estar con el equipo, ayudar, compartir el día a día, no solo de entrenamientos sino de concentración, viajes, pero afortunadamente ya estamos trabajando al parejo con ellos, compitiendo de nuevo y esperamos tener minutos el fin de semana”.

¿Henry Martín jugará el Clásico Nacional?

Su regreso a las canchas, de cara al Clásico Nacional América vs Chivas de este sábado 16 de septiembre, Henry Martín señaló que dependerá de cómo evolucione los días que faltan, pero señaló que hay disponibilidad para jugar.

“Sí me siento muy bien, cero sensaciones y cero molestias, igual el equipo descansó y me incorporó apenas. Me siento muy bien, va a depender mucho de cómo vaya evolucionando estos días y la decisión del técnico, tampoco hay que hacer locuras, pero nosotros estamos a disponibilidad de lo que decida el técnico”.

