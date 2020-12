Yon de Luisa: 'Liga MX y MLS deben mantenerse separadas y solo disputar un trofeo'

Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, aseguró que sería muy cumplicado meter a los equipos de la MLS y Liga MX a una misma Liga, por que lo mejor sería disputar un torneo entre lo mejores equipos.

"Yo creo que deben mantenerse las dos Ligas porque a nivel de capacidad y de cantidad de clubes sería muy complicado meter a todos los equipos de la Liga MX y MLS, creo que en ese sentido tendría que ser los mejores equipos de ambas Ligas que disputen un trofeo y la entrada a algo más grande. Recordemos que viene el Mundial de Clubes con un formato totalmente nuevo con 24 clubes", mencionó para ESPN.

Sobre el tema de un posisble regreso a Copa Libertadores y Copa América, De Luisa afirmó que todo eso se ve a través de Concacaf, por lo que están abiertos a cualquier opción.

"Yo creo que estamos abiertos. Todo el tema de la Conmebol tiene que ser a través de la Concacaf. Nosotros como México no nos mandamos solos en el mundo de futbol. El tema de la Copa América, que lo hemos hablado tantas veces sobre una copa continental soñada para el 2024, el regreso a la Copa Libertadores está en manos de todas las negociaciones de la Concacaf y Conmebol.

"No me queda la menor duda que nos podríamos ver beneficiados en lo deportivo, nosotros queremos una copa continental, nos encantaría ver equipos mexicanos no solamente en liga de Norteamérica sino también en la Copa Libertadores. Estoy muy esperanzado de que rumbo al 2024, pensemos que lo que va a pasar a partir de que termine el Mundial de Qatar, van a haber muchas oportunidades y si logramos en el 2024 tener un gran torneo continental sería un sueño", explicó.

