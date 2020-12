Video: Antonio Valencia marcó golazo en entrenamiento de Querétaro

Antonio Valencia parece adaptarse rápidamente al futbol mexicano. El ecuatoriano ya luce sus mejores técnicas en el campo de entrenamiento de Querétaro marcando ya un impresionante gol en la práctica de hoy.

El ecuatoriano tomó el balón al límite del área y disparó colocado para poner el esférico lejos del meta en turno, conectando con el travesaño para después atravesar la línea en un gol digno de admirarse.

"No estoy de vacaciones y esperando por hacer un gran campeonato”, decía Valencia en entrevista con TUDN hace unos días.

“(Estoy) contento y tranquilo, he estado cuatro meses parado, pero entrenando, no es lo mismo, me siento bien, llevo dos semanas y estoy cogiendo forma y motivado de seguir jugando que es importante”, sentenció.

