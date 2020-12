Antonio Valencia: 'No vengo a Gallos Blancos de vacaciones'

Antonio Valencia, flamante refuerzo de Querétaro de cara al Clausura 2021, reveló uno de los motivos para llegar al futbol mexicano: su amigo, compatriota y ahora compañero Jefferson Montero. Sin embargo, pese a reunirse con el extremo de 31 años, el exmanchester United dijo no venir de vacaciones, sino con el anhelo de ver a Gallos trascender.

“Todo fue rápido porque salí de Liga hace unos cuatro meses y tuve una conversación con Jefferson Montero y me invitó y le dije que, si él estaba, encantado, pero no estoy de vacaciones y esperando por hacer un gran campeonato”, contó Valencia en entrevista con TUDN.

Además, el Tren indicó que tiene amplio conocimiento del balompié nacional, pues varios de sus excompañeros en la selección de Ecuador han militado en la Liga MX.

“Sé mucho porque he tenido bastantes compañeros como (Chucho) Benítez, Enner Valencia y siempre me han dicho que es una liga muy competitiva, que está creciendo y si uno tiene algo que aportar mucho mejor.

“(Estoy) contento y tranquilo, he estado cuatro meses parado, pero entrenando, no es lo mismo, me siento bien, llevo dos semanas y estoy cogiendo forma y motivado de seguir jugando que es importante”, sentenció.