Pachuca: Pezzolano afirmó que vs Tigres no demostraron mentalidad ganadora

Paulo Pezzolano no quedó muy satisfecho tras el empate entre Pachuca y Tigres, pues, aunque su equipo fue el que rescató el empate, le hubiera gustado salir con los tres puntos del Volcán.

El estratega del conjunto hidalguense mencionó que sus jugadores no tuvieron una buena noche, pues casi no generaron ocasiones de peligro.

"Nosotros tenemos una manera de pensar que queremos salir a ganar en todas las canchas, hoy no se demostró y no se dio, entonces como entrenador, por la propuesta y por lo que es este equipo no nos vamos contentos”, mencionó.

"Obviamente el punto suma porque en la cancha tuvimos a un rival durísimo, pero aprendí en este poco tiempo que en este equipo se debe ser ganador y nunca me voy a conformar con un empate", agregó.

Paulo Pezzolano comentó que Pachuca tiene varios jugadores jóvenes y talentosos, por lo que confía en que el equipo obtendrá buenos resultados en sus siguientes compromisos del Guard1anes 2020.

"El funcionamiento no es de nuestro agrado, tenemos que mejorar. Qué bueno que los chavos van teniendo este tipo de roces con este tipo de equipos, que es fundamental”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: PACHUCA RESCATÓ EL EMPATE ANTE TIGRES EN EL VOLCÁN