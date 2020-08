Maidana: 'Repetir lo hecho en River es difícil, pero quiero ganar algo en Toluca'

Jonatan Maidana tuvo en exitoso paso por River Plate, donde practicamente lo ganó todo, por lo que su deseo es también levantar títulos con Toluca.

“A lo que me puedo comprometer es a respetar al club y hacer lo mejor posible. Repetir cosas como en River es difícil, pero tengo mentalidad de ganar algo acá”, mencionó en un en vivo de Instagram con Atilio Costa Febre.

El defensa argentino termina contrato con los Diablos Rojos en diciembre, por lo que analizará su continuidad en la Liga MX. Maidana no descarta volver a Argentina.

“Fui muy feliz y estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas y todo lo que vino después. Tengo vínculo en México hasta diciembre y cuando se termine, veremos junto con la familia cómo sigue todo.

