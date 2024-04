¿Erick Sánchez a Chivas o América? 'Chiquito' señala que su sueño es ir a Europa

A poco para que finalice el Clausura 2024, los rumores sobre una posible salida de Erick 'Chiquito' Sánchez se hacen presentes nuevamente. Sin embargo, el canterano de Pachuca señaló que a pesar de que lo 'colocan' en América o Chivas, su sueño es jugar en Europa.

Tras la Ida de las Semifinales de la CONCACAF Champions Cup, Sánchéz señaló que aún hay partidos con los Tuzos en este temporada, por lo que aún no piensa en una posible salida del equipo. Sin embargo, aún cuando está consciente del interés que hay por él en Liga MX, recalcó que sueña con irse al Viejo Continente.

“Paso a paso. Tenemos que estar pensando ahora que toca Mazatlan el fin de semana y luego estaremos pensando en la vuelta contra América. Primero pensando en eso no hay que ir y bueno ya al final de cuentas, entre mi representante y el presi se encargarán de eso. Pachuca sabe hacer las cosas de la mejor manera y bueno, mi objetivo es ir a Europa, yo siempre he dicho que quiero ir a Europa pero bueno, hay cosas que no están en mis manos”, comentó en una entrevista par Fox Sports.

Aunque el partido ante las Águilas lo comenzaron con el marcador en contra, 'Chiquito' señaló que los Tuzos venían a ganar, sin embargo, apenas pudieron sacar un empate. Ante esto, el mediocampista mexicano comentó que al análisis de Guillermo Almada ayudó a contrarrestar a la ofensiva de América y hacer un buen partido en el Estadio Azteca.

"Veníamos a conseguir una victoria. Tenemos que ir a casa a ganar y no hay margen de error. Es ganar o ganar. Se nos han dado las cosas bien pero es a base de todo lo que nos pone el profe también, los videos, las cosas que hacemos en la semana; es bueno el análisis que se hace", agregó.

Por último, Erick declaró que no tiene ningún problema de jugar en mediocampo o como enganche, ya que en ambas posiciones se acomoda. Sin embargo, cuando hay un equipo que cede la posesión de balón, 'Chiquito' prefiere jugar más atrasado para tener más el balón. De igual forma, reconoció el trabajo del entrenador, Guillermo Almada, por hacer un análisis correcto para la Ida ante América.

“Creo que las dos me gustan. En fuerzas básicas jugué siempre de ‘10’, pero hay partidos en donde me siento más cómodo el balón de abajo, porque hay veces que los equipos se te tiran atrás y agarrarlo de abajo te da más libertad y te da más panorama. Lo principal es la confianza que da. A pesar de que hay jóvenes, los sigue poniendo y dándoles la oportunidad. Trabaja bien con los jóvenes", sentenció.

