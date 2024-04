Álvaro Fidalgo expresa su descontento tras el empate con Pachuca: 'Teníamos que ganar'

Álvaro Fidalgo, futbolista de América, con un tono un poco inconforme, aseguró a los medios que tuvieron que sacar la victoria en el partido de Ida de la Semifinal de la Concachampions ante Pachuca.

"Hoy teníamos que haber ganado, la verdad que Pachuca hizo las cosas muy bien, nos dificultó el partido, encontró una buena forma de presionarnos", compartió el asturiano a la prensa.

Asimismo, el mediocampista español añadió que el equipo se encuentra bien, conscientes de lo que deben hacer en el juego de vuelta.

“Bien, unidos, juntos, sabemos lo que queremos. No se nos dieron estos dos últimos partidos. Hace una semana íbamos a ganar todo porque ganamos 5-1 a Toluca, pero el otro día contra Pumas no ganamos y hoy tampoco y parece que todo se cae, pero no es así, pero es normal, es la grandeza del Ame que no puedes permitirte otra cosa que no sea ganar, pero hay un rival que juega y al final no se sacan los resultados que uno quiere; el martes una final en Pachuca”, declaró.

