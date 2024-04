¡Abandonan al campeón! Se esperan menos de 30 mil aficionados para el América vs Pachuca

Para el partido de Ida de las Semifinales de la CONCACAF Champions Cup entre América y Pachuca, la afición de las Águilas no ha respondido de la mejor manera y no cumplirá con una buena asistencia al Estadio Azteca. Y es que para el duelo de este martes, la venta de boletos no ha ido acorde con la importancia del juego.

De acuerdo a información de César Cuervo, reportero de RÉCORD+, el Estadio Azteca no tendrá su mejor entrada para la Semifinal ante Tuzos. Y es que informó que el Coloso de Santa Úrsula tendrá una asistencia de menos de 30 mil aficionados, lo que no representa ni un 50% de capacidad para el recinto.

La venta de boletos, que va desde los 200 pesos hasta las 2 mil pesos, no ha fluido de buena forma. Y es que desde los Cuartos de Final de Vuelta ante New England Revolution, el Estadio Azteca lució 'abandonado'. Asimismo, en el duelo de Liga MX ante Toluca, la afición escarlata llenó algunos sectores de la grada.

A diferencia de los duelos previamente mencionados, en el juego de Vuelta de Octavos de Final entre América y Chivas de Concachampions, el Coloso de Santa Úrsula si lució lleno. Sin embargo, a pesar de que el duelo contra Pachuca es por un boleto a la Final, los americanistas han 'abandonado' a su equipo.

A menos de 10 horas para el arranque del partido, los boletos aún siguen a la venta a través de Ticketmaster y en las taquillas del Estadio Azteca.

