Guillermo Almada sobre la polémica del Mundial de Clubes: "Infantino nos dio la bienvenida"

“Infantino nos dio la bienvenida”, así de contundente fue Guillermo Almada respecto a la posibilidad de que Pachuca o León no puedan participar en el próximo Mundial de Clubes.

“Una aberración, el reglamento se tiene que dar antes de la clasificación, nos dieron la bienvenida a nosotros y a León, Infantino, que alguno de los dos quede fuera, me perece que cambiaría el lamento, no me parece lo ideal, si se cambiara de este mundial para adelante, cambiarlo, es más junto, es como cambiar las reglas de una eliminatoria, ya que se esté clasificado, decir que estados unidos o México estén fuera. Son cosas que no se pueden variar sobre la marcha, no es una situación de nosotros, la justicia futbolística prevalezca, lo ganamos en equipo, con mérito deportivo, los jugadores demandaron mucho y es mucho salir campeón de la Concachampions”, explicó el técnico hidalguense.

Sin embargo, el estratega de los Tuzos confía en que respeten el reglamento y el logro deportivo que ganaron dentro de la cancha.

“No, no lo sé, no conozco el tema, me enteré como todos, el día de hoy, me baso en lo deportivo, en el reglamento, nada más que eso, la justicia deportiva, si los dos estamos es porque lo ganamos en la cancha, nadie nos regaló nada, lo que tiene que prevalecer es esto, los mejores equipos, con justicia deportiva, la situación de participar, en el Mundial definitivo de Clubes”, finalizó Guillermo Almada.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: América llenó el Estadio Cuauhtémoc, venció a Pachuca y se mete en liguilla directa