Paulo Pezzolano tras ligar tres derrotas con Pachuca: 'Soy terco, no sé lo que es tirar la toalla'

Los Tuzos cayeron por tercera semana consecutiva, ahora ante Querétaro por 3-1, pero Paulo Pezzolano no piensa en su salida y advierte que su garra charrúa lo impulsa a mantenerse en el banquillo de Pachuca.

"Sí me preocupa porque todos trabajamos para ganar y el resultado es todo en el futbol, pero yo soy terco, no sé lo que es tirar la toalla, así que a descansar y reflexionar. Pachuca merece estar mejor y confío en el trabajo, no es un momento fácil, pero vamos a trabajar y trabajar más", dijo Pezzolano.

"Lo anímico está golpeado, son momentos, pero eso se trabaja. Debemos volver a lo nuestro. El hincha quiere resultados y yo tengo que ver más allá como el funcionamiento", añadió.

Pese a los malosos resultados, el estratega uruguayo aseguró que en cuanto su equipo consiga la primera victoria el resto llegará en cadena.

"Tranquilo no me quedo, pero me gusta la entrega de los muchachos, por momentos si me gusta el funcionamiento. Empezamos mal, pero estoy convencido de que cuando llegue la primera victoria, Pachuca no va a dejar de ganar" apuntó.

