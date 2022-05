Víctor Guzmán: 'Voy a estar chin... y chin... hasta que me llamen a Selección Nacional'

Víctor Guzmán presentó un analítico adverso a inicios de 2020, situación que lo alejó de las canchas por un tiempo aunque a su regreso ha demostrado un gran nivel, siendo parte fundamental en el planteamiento de Guillermo Almada que hoy tiene a los Tuzos a 90 minutos de la Gran Final.

Tras la Ida de la Semifinal ante América, el Pocho aseguró que seguirá mostrando su mejor nivel hasta ser considerado por Gerardo Martino para la Selección Nacional, combinado al que no representa desde marzo de 2019.

“Se la voy a poner difícil al Tata, voy a estar chin... y chin..., para que al final de cuentas diga que esté cab... está chin... mucho, con goles y asistencias, ahora que no estoy convocado, creo que se nota la responsabilidad que tengo con mi equipo, es lo que me está dando para estar en un buen nivel”, aseguró Guzmán, mediocampista de los Tuzos que acabaron Superlíderes este certamen.

“No me deprimo, yo disfruto jugar, disfruto mucho. En mí no está, siempre lo he dicho, voy a seguir y seguir, si al final de cuenta es un tema personal o a lo mejor no le gusta como juego, voy a seguir contribuyendo, al final de cuentas no depende de mí”, apuntó el Pocho.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUAN REYNOSO: CRUZ AZUL HIZO OFICIAL LA SALIDA DEL DIRECTOR TÉCNICO