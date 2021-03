Gareca admite seguimiento a Ormeño para la Selección de Perú

Ricardo Gareca, director técnico de la Selección de Perú, habló una vez más sobre el delantero mexicano-peruano Santiago Ormeño, y resaltó el crecimiento profesional que ha tenido y el interés que tiene por contactarlo.

'Aún no me he contactado con Ormeño, pero sí lo hemos seguido. A partir de ahí tomaremos decisiones. Ha pasado por el futbol peruano y se le conoce aquí. Este presente de él es diferente, hoy vive un momento importante', mencionó a W Deportes.

Ante una eventual convocatoria, Ormeño tendrá que decidir entre el combinado inca y la Selección Mexicana.

Al parecer el Tri lo tiene contemplado como una fuerte opción, motivo que también ha preocupado al peruano Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, que ha mostrado su interés para que Ormeño juegue con la Selección Inca.

El argentino también comentó sobre su percepción del futbol mexicano en los últimos tiempos.

'Es altamente competitivo. Todo mundo lo sabe. Es fuerte en su juego y fuerte económicamente. Han pasado los mejores jugadores, yo diría, del mundo. Nosotros (argentinos) solemos decir a veces estupideces", afirmó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORMEÑO: REYNOSO, PREOCUPADO PORQUE EL TRI LE GANE A PERÚ LA CONVOCATORIA DEL DELANTERO