Nicolás Larcamón: 'Puebla será un rival que va a romper las pelotas'

El Puebla dirigido por Nicolás Larcamón se ha convertido en la sensación del Guard1anes 2021. Con 26 unidades y a falta de dos Jornada por disputarse La Franja aseguró por lo menos jugar Repechaje como local.

Aunque en estos momentos los camoteros ostentan la tercera posición de la tabla general con la posibilidad de instalarse directamente en los Cuartos de Final y sea cual sea la posición en la que terminen el certamen, el técnico de La Franja, Nicolás Larcamón aseguró que se escuadra será un rival complicado en la fase final.

"Para cualquier rival seremos un equipo que va a romper las pelotas. Después que indudablemente nos tenemos que valer de mucho más que entrega y esfuerzo. Porque si solo fuéramos eso, te quedas en la intrascendencia", refirió el estratega en entrevista con TV Azteca.

"Es un grupo que se entrega, que labora bárbaro. No solamente defiende a muerte la idea, sino que también se sienten familia. Nos hace tener un extra que no todos los equipos tienen. Y además, aunque mucha gente no los menciona, hay muchos jugadores que hacen un trabajo muy silencioso y sin embargo, se preparan para estar al cien por ciento. Eso nos hace tener un plus", agregó.

Larcamón también habló sobre su próximo rival, los Pumas, ante los que podría prácticamente asegurar clasificar directo a Liguilla con una victoria y una combinación de resultados.

"Ahora tenemos la cabeza al cien por ciento contra Pumas. Sabemos que es un partido en que nos jugamos muchas cosas. Volvemos a reencontrarnos con nuestra hinchada en nuestra casa. Para nosotros es muy importante y por suerte se pudo dar a partir de este partido. Y ganarle a Pumas. Y después vendrá Santos y seguiremos construyendo en función del siguiente ladrillo para hacer algo importante", sentenció el timonel argentino.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PRESIDENTE DE PUEBLA SOBRE BUENOS RESULTADOS:' PARA NOSOTROS NO EXISTEN LOS LÍMITES'