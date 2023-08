¡Rodrigo López vuelve a Pumas! El canterano hecho en CU dejará Querétaro para reforzar a los felinos

Es un hecho, Rodrigo López es nuevo jugador de Pumas, y con ello, el mediocampista de 21 años regresa a su casa, pues en el Club Universidad comenzó a formarse como futbolista profesional, y hoy hará los exámenes médicos para incorporarse al equipo de Antonio Mohamed lo antes posible.

Y es que en ya en el cierre del mercado, se dio la negociación entre los felinos y Gallos Blancos, equipo donde López debutó en la Primera División, pero a partir de ahora, será jugador de Pumas.

Incluso RÉCORD pudo saber que toda la documentación está lista y este martes realizará las pruebas médicas, y con ello estará de vuelta en Universidad después de seis años, ya que llegó al club en 2014 y formó parte de Pumas Sub 13, y permaneció ahí hasta 2017, tiempo en el que estuvo también en la categoría Sub 15, donde coincidió con Emanuel Montejano, delantero que ha vuelto al primer equipo auriazul y Amaury García, quien ya debutó en Primera División y está en Pumas Sub 23. Al salir de Universidad, López emigró a las fuerzas básicas de Lobos BUAP y posteriormente a Querétaro.

López es considerado actualmente como una de las 'joyas' mexicanas, pues formó parte de la Selección Mexicana que ganó la medalla de oro en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador e incluso el mediocampista anotó un gol ante Honduras.

Con Querétaro en el actual torneo ha participado sólo 148 minutos, y en la Leagues Cup tuvo participación en los cuatro partidos que disputaron los Gallos Blancos.

