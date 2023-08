Leopoldo Silva sobre el rendimiento del equipo universitario: "Confiamos totalmente en Mohamed"

Pese a que Pumas tiene un solo partido ganado en lo que va del Torneo Apertura 2023, la directiva del Club Universidad sigue confiando plenamente en el técnico Antonio Mohamed, incluso Leopoldo Silva, presidente del club felino, le pidió a los aficionados que sigan confiando en su equipo.

"Que confíen en el equipo, vamos a darle muchas satisfacciones todavía. Confiamos totalmente, está terminando de conjuntarse el equipo, pero bien. Sí, estamos tranquilos, tuvimos un resultado muy desafortunado (perdieron 4-1 con Juárez) la semana pasada, circunstancial resultado, pero bien", dijo previo al juego ante Tigres.

En tanto, el ingeniero reconoció que sí les preocupa la falta de contundencia en el equipo. Además de que siguen analizando opciones de jugadores para contratar, aunque el tiempo es corto, ya que el mercado mexicano cierra este lunes, y el extranjero los primeros días de septiembre.

"Sí (preocupa la contundencia), la verdad nos ha faltado la contundencia y estamos trabajando en eso para resolverlo. Estamos viendo. Vamos a ver en los próximos días porque ya se cierra la ventana de transferencias; sería lo ideal porque fue una baja sensible la de Jorge Ruvalcaba, era muy buen revulsivo para revolucionar al frente, estamos en eso. Hemos platicado con Mohamed, pero no en particular, no se hizo lo de Montaño y estamos viendo opciones", expresó.

