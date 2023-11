Adrián Aldrete, 'sorprendido' con la afición de Pumas: 'Mi admiración y respeto a La Rebel'

Desde su llegada a Pumas, Adrián Aldrete reconoció su sorpresa ante la lealtad de la afición auriazul, a quien le agradeció y reconoció por el hecho de que sin importar nada sigue con el equipo. Incluso, aplaudió particularmente el apoyo incondicional de La Rebel.

"Se lo he platicado a la gente allegada a mí, me sorprendió mucho La Rebel porque en los muy malo resultados, en las campañas malas siempre estuvo ahí, con críticas y demás, pero lo importante es estar, lo importante es no ir a apoyar al jugador sino ir a apoyar al club, eso es algo que parece que es igual, pero no, es quitarles protagonismo a los jugadores y más apoyar a tu equipo como lo que es, un equipo grande. La verdad mi admiración y mi respeto sobre todo para La Rebel, sí obviamente cuando empiezas a ganar, empiezan a llegar más personas y es normal", dijo a RÉCORD.

Incluso el que el Estadio Olímpico Universitario se haya llenado ante Chivas en la Jornada 17 y el apoyo de la gente es algo que espera ver nuevamente en la Vuelta de los Cuartos de Final también ante el Rebaño; sin embargo, el capitán felino descartó que por el ambiente se sientan más presionado.

"Obviamente gusta (ver el estadio como en la Jornada 17), nosotros nos enfocamos en lo nuestro, en la cancha, pero obviamente da gusto que la gente vaya y la pase bien, y haya ambiente como el que se vivió.

"Es lo mismo (no están más comprometidos por el ambiente de la gente) porque nosotros no dependemos de la gente. Hoy mucha gente se está subiendo al barco y así es aquí y en todos lados no es de sorprender, los únicos que han estado ahí firmes y lo repito es La Rebel y mis respetos, el compromiso está desde que estás en una institución grande, en un equipo grande, desde que te dan la confianza de portar una playera como la de Pumas es el compromiso, entonces no puedes depender de cosas externas para ver si vas a dar o no resultados", expresó.

