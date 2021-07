Andrés Lillini: 'Aunque quieran tumbarnos, Pumas es grande y tiene identidad'

La identidad de Pumas es única y con un año al frente del primer equipo, Andrés Lillini lo tiene más que claro. Y es que el 23 de julio se cumplen 365 días de que el argentino se convirtió en el entrenador de la Primera División y en ese tiempo comprobó que el Club Universidad y su afición son distintos al resto del futbol mexicano y por eso recalcó el orgullo que le causa representarlos. Incluso, dejó claro que son un equipo ‘incomparable’ con cualquier otro incluyendo los clubes con mayor poder económico.

“Pumas tiene sentimiento de pertenencia porque son únicos a nivel país porque por más que quieran tumbarlos Pumas es grande, es incomparable con otros de dinero, Pumas es Pumas y nadie lo va a mover de eso. Entonces agradecerle (a la afición) este sentimiento de pertenencia único que tienen porque realmente nos lo transmiten nosotros y estamos muy orgullosos de eso”, dijo a RÉCORD.

Y a un año de haber tomado las riendas del primer equipo, el timonel auriazul agradeció a los aficionados felinos por seguirlos a pesar de que la pandemia les ha impedido tenerlos en la tribuna, pese a ello dijo que para el Apertura 2021, tendrán un equipo trabajador y entregado.

“Al fanático de Pumas sólo agradecerle este año vivido juntos, agradecerle el cariño y el haber apoyado.

“Que sigan apoyando porque si no estoy yo vendrá otro y la gente de Pumas no cambia, siempre es igual. Y prometerle se cosas que no sabemos si van a suceder sería mentirles, pero sí dejar muy claro que van a ver en la cancha a un equipo que lucha hasta las últimas consecuencias por poner al club en lo más alto del campeonato, que son serios que son profesionales y devolverles sentimiento”, expresó.

