Andrés Lillini: 'Los jugadores me trajeron hasta acá, ahora que no me abandonen'

Andrés Lillini no duda. Pumas estará en la Final. Y es que no es exceso de confianza o soberbia, pues sabe que primero debe vencer a un rival seriamente complicado como lo es Cruz Azul; sin embargo, la fe que el timonel auriazul tiene en su plantel es tan grande, que sabe que hoy en el primer juego de la Semifinal ante La Máquina darán en primer paso para poder acercarse a la tan añorada Final.

"Pumas es lo que es, es una realidad, este es un equipo con coraje y valentía. Sería mediocre de mi parte que en 19 fechas tuvimos suerte, estaría en contra de mis principios, que se nos dictamine por la suerte me parece injusto. Yo les digo: ‘ustedes me trajeron hasta acá y no me van a abandonar’. Me preguntan si me veo en la Final, sí me veo en la Final, pero si no le ganamos a Cruz Azul y no estamos en nuestro mejor momento va a ser muy difícil, pero claro que me veo en la Final, sería muy hipócrita si no lo dijera.

"Uno fue el segundo lugar porque nadie nos ha regalado nada, todo fue con base en demostraciones constantes, tuvimos situaciones complicadas. Los jugadores pusieron al equipo en segundo lugar y este es el momento de demostrarlo, tenemos que hacer valer ese segundo lugar", dijo a RÉCORD.

El entrenador argentino reconoció que su rival en turno es de lo más difícil y la prueba es que estuvo en los primeros lugares del torneo, por lo que explicó que de lo más importante que deberá hacer su equipo es concentrarse para equivocarse lo menos posible, y con ello sacar un buen resultado.

"Vamos a jugar contra un equipo de jerarquía desde el entrenador hasta sus futbolistas. Tememos que salir muy concentrados, los errores individuales bajarlos al mínimo porque si no lo pagarías caro y tenemos que tomar lo mejor de lo que hemos hecho en 19 fechas.

"Yo creo que vamos a pasar esta eliminatoria que serán los 180 minutos más difíciles que tuvimos en el torneo, pero me veo jugando en la Final", indicó.

