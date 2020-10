Andrés Lillini: 'Pumas está para entrar a la Liguilla y competir'

Luego de la victoria de Pumas ante el Toluca, el técnico universitario, Andrés Lillini, aseguró que es bueno que sus dirigidos estén conscientes de la responsabilidad que tienen por mantenerse en la parte alta de la tabla, pues esto significa que el equipo es importante.

“Los grandes equipos como Pumas tienen que saber que la presión existe y hay que aguantarla, no sacarla de encima. Me gusta saber que tenemos una presión por ganar y mantenernos arriba porque quiere decir que el equipo es importante. Estos 25 soldados han llevado al equipo y no lo han sacado de los primeros cuatro lugares”, expresó en conferencia de prensa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: ITURBE HACE NUEVO BERRINCHE Y DEJA CON LA MANO ESTIRADA A LILLINI TRAS CAMBIO

Además, el estratega argentino aseguró que sumar tres puntos le hace bien a su equipo para encarar los próximos compromisos en el cierre del torneo y están para competir en Liguilla como lo han hecho hasta el momento.

“Les dije en la semana que sería partido de un gol, iba a ser cerrado, al final nos vamos contentos porque en esta etapa de cierre de torneo sumar y ganar nos favorece. Estamos para entrar a una Liguilla y competir de esta manera que lo estamos haciendo, nos hemos parado a la altura de todos los rivales”, manifestó.