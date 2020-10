Carlos Adrián Morales: 'Pumas corrió con suerte gracias a Talavera'

Para Carlos Morales, técnico del Toluca, el duelo ante Pumas se desarrolló de manera equilibrada entre ambos equipos, sin embargo, destacó la actuación de Alfredo Talavera en el arco universitario, misma que dijo le dio suerte a los felinos para evitar anotaciones.

“Fue un juego bastante parejo, ambos equipos buscaron el arco rival. Creo que de alguna forma Pumas corrió con suerte gracias a Talavera. Más allá de decir que generamos más o no fue un juego parejo”, declaró en conferencia de prensa.

Además, el estratega de los Diablos Rojos, expresó su malestar por el resultado debido a que, desde su perspectiva, sus dirigidos hicieron un buen papel en el campo y la forma en la que se dio el gol de los auriazules fue principalmente por circunstancias que suceden a lo largo del partido.

“Es un sabor agridulce. Son de esas derrotas que terminas más molestos por las circunstancias, no me gusta perder, a mis jugadores tampoco. Analizaremos y pensaremos en Tijuana. Me quedo contento y satisfecho con lo que hizo mi equipo, estoy tranquilo independientemente de estar corriendo peligro. Confío plenamente en mis jugadores”, apuntó.

