Carlos Adrián Morales: 'Talavera está demostrando la calidad que ya tenía desde Toluca'

Alfredo Talavera es un gran portero, y Carlos Adrián Morales, técnico del Toluca, no tiene duda de ello, pues lo conoce bien.

Y es que independientemente de conocerse y verse como rivales a lo largo de su carrera, el ahora timonel convivió con el arquero hasta hace no mucho, cuando él estaba en las fuerzas básicas de los Diablos Rojos y Talavera era el arquero del primer equipo.

"Yo lo veo muy bien, es un portero de muchísima calidad y cuáles fueron los temas por los que salió de aquí, no sé, son cosas que a mí no me incumben.

"El tiempo que yo estuve con él, que estuvimos aquí en Toluca trabajando, porque fuimos compañeros de manera laboral, siempre fue un tipo muy profesional en toda la extensión de la palabra, trabajador y hoy lo que está haciendo en Pumas no es nuevo porque ya lo había demostrado en Toluca y como se dice dentro del futbol, llegó su ciclo, en Toluca y buscó un cambio de aires, pero sin duda que lo veo muy bien haciendo un buen trabajo", dijo a RÉCORD.

En tanto, el entrenador de los Diablos Rojos expresó que para enfrentar a Pumas el domingo en Ciudad Universitaria, ha trabajado intensamente en que su equipo comprenda su estilo, pues este será su segundo partido al mando del equipo, pues en el primero venció a Cruz Azul.

"Hemos trabajado en que entiendan la idea que tengo para que la apliquen en cada partido, dando la confianza al jugador y seguir metiéndoles en la cabeza que son muy capaces de cualquier cosa, que ya se logró un resultado positivo ante un rival complicadísimo como lo es Cruz Azul.

"Y por qué no pensar de la misma manera contra Pumas que es un rival también bastante complicado y que ha hecho bien las cosas en el torneo, pero que le podemos ganar", expresó.

