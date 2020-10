Club América: Óscar Jiménez no conoce la derrota como titular con las Águilas

Cargar con la responsabilidad de la portería del América es un peso que no cualquiera logra soportar, siempre se ha sabido que portar la camiseta azulcrema no es para cualquiera y hay jugadores en que parecen estar diseñados para esta clase de retos y cumplir con expectativas como el de Óscar Jiménez, quien ha respondido con creces cada vez que ha sido requerido y aunque apenas va por su sexto partido con el club, todavía no sabe lo que es perder siendo el responsable de la puerta.

De 15 puntos que ha disputado el equipo con Jiménez como arquero titular, las Águilas han cosechado 11 puntos y el guardameta apenas ha permitido 3 goles, dos en el último compromiso del club ante Pumas y uno más que recibió ante Xolos el día que debutó con el club en el Torneo Apertura 2019.

Sin embargo, su corta trayectoria en el club ha sido suficiente para convertirse en uno de los jugadores favoritos para los aficionados, gracias a sus destacadas actuaciones donde ha sido determinante para mantener ese invicto y esa efectividad del 75 por ciento con los azulcremas.

Confirmado que Guillermo sigue en rehabilitación y fuera de actividad, Jiménez continuará siendo el portero titular del América y el próximo lunes afrontará un reto complicado al enfrentar a la ofensiva del líder general del campeonato, pero motivado por el reciente nacimiento de su hijo, el cancerbero buscará alargar su racha positiva.

De quien también se ha ganado la confianza es de Miguel Herrera, que aseguró que para jugar en Coapa siempre se debe estar preparado.

"Óscar sabe lo que significa pertenecer a este club. Acá están preparados todos, no tengo que ir a hablar con alguno para avisarle que jugará. Sabe más que nunca que tiene una oportunidad para convertirse en el titular del equipo. Nosotros, dentro del club, le tenemos mucha confianza porque siempre ha respondido muy bien", afirmó Herrera durante una conferencia antes de la pausa por la Fecha FIFA.