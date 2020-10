Adolfo Ríos sobre Óscar Jiménez: 'Contagia su calidad y sobriedad'

Óscar Jiménez recibe la bendición de Adolfo Ríos, el Arquero de Cristo, para afrontar como portero titular del América el Clásico Capitalino ante Pumas y el resto de la fase regular del Guard1nes 2020, luego de que se anunció la baja de cuatro a seis semanas de Guillermo Ochoa por lesión.

En charla con RÉCORD, el exportero americanista destacó las cualidades de Óscar, al que considera un arquero sobrio que confía mucho en sí mismo y sus capacidades, algo que ha contagiado en los equipos en los que ha militado como profesional, incluido el América.

"Él (Jiménez) es un arquero sobrio, bien ubicado, te cumple con la calidad futbolística para jugar una posición como esa, es un portero que no pierde la cabeza, lo ves muy ecuánime porque confía en la calidad futbolística y en la capacidad que tiene, entonces eso contagia en los equipos que ha estado y ahora en el América", declaró el exguardameta.

Ríos, señaló que la portería americanista siempre debe estar bien cubierta y que para ello deben contar con dos guardametas experimentados como es el caso de Ochoa y Jiménez, aunque sabe que la jerarquía de Memo pesa más para ser el titular indiscutible, dejó en claro que Óscar también tiene las cualidades para jugar de inicio en el América, pues lo ha demostrado a lo largo de su carrera.

"América es un equipo que tiene que manejar esa posición (portero) de una manera muy cuidadosa, se tiene que pensar en tener dos porteros que han sido titulares, lógicamente uno como Memo (Ochoa) que es el que juega, que se ha ganado ese puesto por toda la jerarquía que él tiene. Y otro como Jiménez que también es titular pero que en este caso tiene que dejarle esa posibilidad y ese margen de maniobra a Memo.

"No quiero decir que no cumpla con las características para ser titular en el América, pero no pueden jugar los dos al mismo tiempo y en este caso, la jerarquía de Memo es la que mantiene esa posición y por supuesto, él (Jiménez) que ahora tiene la posibilidad y la oportunidad de ser titular no es un tema en el que él esté obligado a demostrar porque ya demostró con lo que ha hecho en su carrera que tiene la capacidad para ser titular con el América y ahora va a hacer para lo que fue contratado para poder jugar en algún momento y está es su oportunidad", explicó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÓSCAR JIMÉNEZ: 'DE GUILLERMO OCHOA TRATO DE APRENDER EL TEMPLE PARA ENCARAR LOS CLÁSICOS'