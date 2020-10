Marioni: 'Gol con Pumas a Toluca de 2004, uno de los mejores de mi carrera'

El duelo de hoy entre Pumas y Toluca es especial para Bruno Marioni, pues en ambas tocó la gloria al convertirse en Campeón de goleo individual, primero con Universidad (Clau. 04 con 16 tantos) y posteriormente lo hizo con los Diablos Rojos (Ape. 06 con 11), situación por la que las escuadras tienen un lugar en su corazón.

En charla con RÉCORD, El Barullo explicó que aunque los dos cetros de máximo anotador fueron importantes, reconoció que su mejor gol fue el que como jugador de Pumas le hizo a los Diablos en la Jornada 11 del Clausura 2004.

“Fueron muchos goles es complicado, pero indudablemente el gol que marqué con Pumas a Toluca en ‘La Bombonera’, es un gol que todo el mundo recuerda, que lo tengo muy presente porque es uno de los mejores goles de mi carrera deportiva y que recuerdo porque intervienen los dos equipos es el más significativo”, señaló.

El exdelantero rechazó llevarse todo el crédito por las anotaciones, pues dejó claro que si él logró brillar fue gracias a la calidad de compañeros con los que contó.

“Fueron logros sumamente importantes. De haber sido campeón de goleo con los dos equipos tuvo que ver con los compañeros que te toca con que te puedan asistir, siempre tiene que ver el funcionamiento, y en este sentido tuve la suerte de tener muy grandes compañeros que me permitieron destacarme en los dos equipos y sería muy egoísta de mi parte pensar que tuvo que ver exclusivamente conmigo", apuntó.

De cara al duelo de este domingo, Bruno habló de la conexión que tiene tanto con escarlatas como con universitarios.

"Tuve la suerte de jugar en esos dos equipos grandes de México, que me trataron sumamente bien y genera un vínculo afectivo muy fuerte con sus aficiones y estoy agradecido y orgulloso de haber pertenecido a ellos. Además es verdad que las dos me fue bien y son cosas que cuando uno mira para atrás se siente orgulloso, porque realmente tener la posibilidad de destacar en dos instituciones importantes no es fácil.

“Trato de ser lo más objetivo posible. No vamos a negar mi pasado ni el afecto porque los dos clubes a los que les guardo mucho cariño, y que gane el que mejor propuesta tenga”, dijo.