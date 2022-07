Andrés Lillini tras empate ante Xolos: 'Éramos locales, teníamos que ganar'

Después de haber empatado a uno con Xolos, Andrés Lillini, técnico de Pumas, dejó claro que su equipo se irá adaptando conforme pasen las fechas y darán mejores resultados, pero luego de que se fueran jugadores importantes y hayan llegado nuevos.

"Éramos locales, teníamos que ganar, el sabor no es bueno, se nos escapó el triunfo. Lo que buscábamos era elevar la competencia interna. Cuando más competencia interna haya mejores resultados porque mejor nivel tenemos todos. El puesto no se lo voy a regalar porque sería una falta de respeto para todos. Los jugadores se eligen por talento y hay que sacar la mejor versión de cada uno.

"Los detalles es tener mejor puntería. Estos juegos son complicados, sabemos que los rivales se cierran y confío en que eso lo vamos a agarrar. Defender mejor, no nos pueden hacer goles. El objetivo nos lo pusimos desde pretemporada y hay que sumar funcionamiento. Vamos contra León de visita y mañana haremos el análisis y veremos qué hay que contrarrestar y luego pensar en nosotros en estas dos situaciones", dijo.

En tanto, el técnico argentino explicó que los refuerzos que llegaron al equipo los eligió en conjunto con la directiva. Además de que dijo que espera que para el miércoles ya pueda entrenar con Eduardo Salvio.

"Exigente en Pumas desde el día que agarré. Soy un hombre exigente conmigo mismo, a veces demasiado, pero no puedes pensar que torneo sí o no. La elección de jugadores siempre compartí con la directiva. Al final no digo quién sí y qué no. La verdad nunca tuve problema contraer y hemos a los mejores. La directiva los negocia, hace un esfuerzo y se hace lo mejor para el equipo. Tenemos que meternos en las fases finales sí o sí", expresó.

