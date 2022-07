Aldrete sobre Pumas: ‘Es un equipo joven que se conoce bien y tiene claro sus objetivos’

Una de las características de Pumas que más le ha llamado la atención de Adrián Aldrete, es la juventud en gran parte de los integrantes del equipo y de todo el club en sí, por lo que el lateral izquierdo destacó tanto la edad como el talento que ha visto en los canteranos.

"Es un equipo joven que tiene bien clarito los objetivos, que no se queja, que se conoce bien. Hay química entre jugadores y cuerpo técnico, y eso facilita las cosas.

"Hay una calidad muy grande, incluso lo veía en la Sub 20, juegan muy bien al futbol y me sorprendió bastante, hay mucho material de donde tener jugadores y no es malo tener inexperiencia porque se gana la experiencia con los años, con malos momentos, pero podemos ayudar a evitar eso y que los jóvenes con su calidad ayuden al equipo porque así es el futbol de ahora, dinámico", dijo a RÉCORD.

Asimismo, Aldrete destacó que la intensidad del cuadro felino es algo que también les caracteriza y lo veía a lo lejos.

"Es un equipo muy intenso, así lo veía desde fuera y ahora que estoy aquí lo compruebo, y qué mejor que ahora estar de este lado".

