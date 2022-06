Chino Huerta: ‘Tenía otras ofertas, pero quise Pumas sin pensarlo’

César Huerta, refuerzo de los Pumas, habló sobre su paso por Chivas, donde él pidió salir de la institución por la falta de minutos que tenía, misma que nunca lo dejaron tener buenos resultados.

“Yo ya había buscado salir en torneos anteriores. Yo al no ver esa continuidad, yo había pedido salir. No se había podido, y ahora por circunstancias contractuales me dieron esta libertad de salir. La verdad estoy muy agradecido con Chivas porque lo poco o mucho que tengo se lo debo a ellos”, comentó el Chino Huerta para TUDN.

Huerta confesó que tenía varias ofertas de otros equipos, pero cuando su representante mencionó que la UNAM estaba en busca de sus servicios él decidió que en los Pumas estaba su futuro.

“Yo tenía otras ofertas y mi representante me habló un día por la mañana y me dijo que estaba Pumas, que estaba interesado en mí, entonces sin pensarlo dije ‘ahí quiero ir’”, agregó.

Por último y para cerrar el tema del Rebaño Sagrado, Chino Huerta confesó que él presentía que la continuidad no iba a estar en el club rojiblanco.

“Yo siento, en mi opinión, que fue la continuidad. Si sacas datos, en Mazatlán jugué como mil 300 minutos, y en los tres torneos con Chivas no completé ni la mitad. Desde el primer torno que pasé con Chivas yo sentí que no se me iban a dar las cosas”, finalizó.

