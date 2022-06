Tigres: Manuel Aguilar, canterano felino, estará a prueba con el Bayern Múnich

Manuel Aguilar, canterano de los Tigres, participará en la segunda fase del FC Bayern World Squad, torneo en el que estuvo en la primera fase, por lo que estará a prueba por segunda ocasión con el Bayern de Múnich.

Fue hace un año cuando Aguilar fue seleccionado para entrenar con un grupo de 15 jugadores de varios países, mismo que tuvo como concentración en Celaya, después jugaron en Múnich contra la Sub 19 del club alemán.

Ahora, el canterano Felino irá a Río de Janeiro, Brasil, para concentrarse con otros jóvenes estrellas Sub 19, para después viajar de nuevo a Alemania y enfrentar a la Sub 19 del Bayern Múnich.

Manuel Aguilar participará en el World Squad bajó la autorización de Tigres y después se reincorporará al equipo, al igual que lo hizo en 2021, donde jugó con las Fuerzas Básicas, pero entrenó con el primer equipo.

Aguilar está en los Tigres desde 2019 con la cantera Sub 15, después pasó a la Sub 18 y Sub 20, por lo que es un talento del equipo regiomontano.

