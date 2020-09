Chucho Ramírez: 'La afición de Pumas ya se puede ilusionar'

La ilusión de la afición de Pumas es inevitable. Y cómo no si hoy por hoy son el único equipo invicto del Torneo Guard1anes 2020 y además es el segundo lugar general, por lo que para Jesús Ramírez, presidente deportivo del Club Universidad es válido que su gente se ilusione, ya que es algo inherente al ser humano.

“Siempre hay que estar ilusionado, siempre lo he pensado así y siempre que empieza un torneo o cualquier actividad que se desarrolle uno tiene que ilusionarse porque si no como entrar a competir con poca ilusión eso no.

“Cuando inicia un juego se tienen todas las posibilidades y hoy en día la preparación quizás equilibre a la capacidad individual, pero yo sería de la idea que está bien ilusionarse todo el tiempo y el tiempo dirá cómo son las cosas, pero la ilusión nos mueve y hace que las cosas se den de otra manera”, dijo a RÉCORD.

Al margen, el directivo universitario se dijo consciente de que tarde o temprano perderán el invicto; sin embargo, es algo que aseguró, no le preocupa, pues su prioridad es calificar a la Liguilla.

“Seguramente en algún momento el equipo tendrá alguna derrota, ojalá que no suceda, sería muy buena poder tener una temporada de ensueño, pero el invicto no nos tiene que quitar el sueño. Hay que mantener un nivel para poder llegar bien a la Liguilla porque seguramente por ahí tendremos algún resultado no tan favorable, pero lo más importante es la resiliencia para poder regresar al camino. Y el jugador debe tener esa madurez sobre todos los canteranos”, señaló.