Lillini: 'Pumas aprendió a jugar con Carlos González y Juan Dinenno juntos'

Andrés Lillini considera que el buen paso que tiene Pumas en el Guard1anes 2020 se debe a que le equipo aprendió a jugar con sus dos delanteros: Juan Ignacio Dinenno y Carlos González.

Y es que el atacante argentino (5) y el paraguayo (4) han marcado nueve de los 15 goles que hasta el momento tiene el representativo de la UNAM.

“Aprendimos a jugar con los dos centros delanteros que tenemos. En las primeras fechas abusamos de los balones largos. Comenzamos a jugar con dos puntas y eso nos ha traído un crédito bastante alto”, mencionó.

“Nos ha traído la capacidad de tener una mejor posesión. Son jugadores importantes, no sólo se quedan en el área y eso les facilita el trabajo a los volantes”, aseveró.

El estratega argentino mencionó que muy difícilmente modificará su cuadro titular, pues considera que este ha tenido un buen funcionamiento.

“Si el funcionamiento es bueno, es difícil tocarlo. Los intérpretes pueden variar por diferentes situaciones. Uno está contento porque el equipo está funcionando. Ahora lo tenemos que sostener”, apuntó.

Lillini advirtió que en su equipo nadie tiene la titularidad asegurada, por lo que Andrés Iniestra, quien se perdió varias jornadas por coronavirus, tendrá que hacer un gran esfuerzo para superar a Erik Lira.

“Voy a poner al que mejore esté. Ellos lo saben. Es una manera de respaldar la competencia interna”, indicó.

Por otra parte, el entrenador habló de los casos de Juan Manuel Iturbe y Favio Álvarez, quienes atendieron a las indicaciones que recibieron.

“Les dije que si no hacían el esfuerzo no los iba a poder poner. Aportaban a la ofensiva, pero si no ayudaban a la defensiva no iban a poder jugar.”, concluyó.