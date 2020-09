Chucho Ramírez: 'Pumas recuperó la mística; vamos por buen camino'

Pumas está teniendo una temporada de ensueño. Es el único equipo invicto del Guard1anes 2020, es el segundo lugar de la Tabla General, tiene en Juan Ignacio Dinenno uno de los mejores goleadores (con seis tantos) del torneo, pero sobre todo, han recuperado su mística y filosofía que han caracterizado a Universidad a lo largo de la historia: ser un equipo con canteranos de calidad, mexicanos de experiencia y extranjeros que marquen diferencia.

“Estamos muy contentos, con una gran motivación de continuar de esta manera bajo las circunstancias que hemos vivido tanto externas como internas por lo que vivimos previo a iniciar el torneo. Pumas es canteranos, jugadores mexicanos acompañados con buenos extranjeros y vamos bien, pero no hemos ganado nada y eso es importante en el equipo, su humildad ante el triunfo y el paso que llevamos porque la marca del equipo es buena, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el día a día.

“Sí yo pienso que sí el equipo recuperó eso (la mística de Pumas). Antes del inicio del torneo el equipo hizo click con el estado anímico y la posibilidad de poder estar jugando con un gran número de mexicanos, canteranos que entran y salen, el promedio de edad también es un factor importante, además de los extranjeros”, dijo a RÉCORD Jesús Ramírez, presidente deportivo de Universidad, quien explicó que:

“Se han alineado muchas cosas para que el plantel ande bien y más que nada los jugadores están conscientes de sus debilidades, de sus virtudes, que saben que si el equipo no corre y no lucha el equipo no es lo que es, y cuando ya se tiene ese conocimiento qué queda, pues seguir por ese camino y ahorita vamos muy bien. Lo más importante es cómo vamos a llegar al final, llegar bien a la Liguilla”.

TAMBIEN TE PODRÍA INTERESAR: LILLINI: 'PUMAS APRENDIÓ A JUGAR CON CARLOS GONZÁLEZ Y JUAN DINENNO JUNTOS'

En tanto, el dirigente auriazul destacó que con los resultados que llevan hasta el momento se está demostrando que hicieron bien en poner a Andrés Lillini en la dirección técnica.

“La decisión de nombrar Andrés fue muy buena y no lo digo ahora por los resultados, pero fue lo más congruente porque Andrés conoce a todos los chavos de la cantera, Israel (López) también, son gente de casa que creo que por la situación inmediata eran los idóneos. Nunca se dudó (de que salieran bien las cosas) porque la decisión fue inmediata y fue lógica y acertada”.