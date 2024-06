David Martínez, comprometido en su llegada a Pumas: "Vengo a un club muy grande"

Conoce la responsabilidad de jugar en un grande. A su llegada al aeropuerto de la CDMX, David Martínez, señaló que conoce el compromiso que implica jugar en un equipo grande como lo es Pumas, ya que viene de otro grande como lo es River Plate.

Después de tres años en River Plate donde ganó dos ligas, dos trofeos de campeones y dos Supercopas de Argentina, Martínez tomó la decisión de probar suerte fuera de su país al llegar al territorio mexicano para formar parte del cuadro universitario, donde buscará aportar en la defensa como central, aunque también puede desempeñarse como lateral por izquierda.

"La verdad que estoy muy contento de llegar a este gran club, como le dijiste vos vengo de un club grandísimo y llego a otro muy grande también, con muchas expectativas y claro que tengo bien claro la responsabilidad y bueno la verdad que contento", mencionó el futbolista a su llegada al territorio Azteca.

A pesar de la plurifuncionalidad que tiene este elemento dentro del terreno de juego, mencionó que prefiere desempeñarse como central, por lo que estará compitiendo con Lisandro Magallán y Nathan Silva por ganarse un lugar: "Me siento mucho más cómodo haciendo defensa central pero no tengo ningún problema en hacerlo como lateral también".

Respecto a si conoce a algún jugador del actual plantel, el futbolista nacionalizado paraguayo, mencionó que : "estuve mirando un poco sé la clase de jugadores que hay la verdad que son muy buenos me trata me trataré de adaptar lo más rápido posible al equipo y bueno dar lo mejor desde el lado que me toca a mí"

Cabe destacar que este fichaje aún no está cerrado, ya que mañana estará presentando exámenes médicos. En caso de que logre pasarlos con éxito, el defensor estará procediendo a las instalaciones del club para firmar su contrato que lo convierta de manera oficial en jugador de Pumas.

