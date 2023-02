Dinenno sobre el mal paso de Pumas: 'No creo que hayamos hecho lo necesario, no estoy contento'

A Juan Ignacio Dinenno le gustaría que se entienda que los futbolistas son humanos como cualquier otra persona. Y es que el delantero de Pumas reconoció que la actual situación del equipo lo tiene frustrado, pero aseguró que trabaja en ello.

"No creo que haya hecho lo necesario porque sino los resultados serían otros, no estoy contento.

"He hecho terapia psicológica porque son momentos muy duros para cualquier profesional. Yo creo que los medios de comunicación deshumanizan al jugador de futbol y la gente cree que no importa más que llegar al fin de mes y al tema salarial y no es así, sufrimos las derrotas".

En tanto, el '9' universitario habló sobre la incorporación del psicólogo Fernando Castillejo: "La frustración está y hablo de lo personal, pero sé que todos se sienten de la misma manera. El tema del psicólogo es más tabú, más mediático, es algo sumamente normal en un equipo de trabajo".

Al margen, el 'Comandante' habló respecto a que ocupa el tercer lugar en la Tabla de Goleo individual con seis anotaciones:

"No es algo a lo que aspiro, es algo que se va ir dando, es una de las muestras que estamos haciendo cosas bien como equipo porque yo no marco los goles gracias a mi, lo tomo como un aliciente de que hay cosas que estamos haciendo bien, lo personal cin objetivos y metas pasan a un tercer plano, lo único que interesa aquí es el equipo".

Finalmente, Juan Ignacio Dinenno se expresó sobre la supuesta demanda a Arturo Ortiz: "Lo de 'Palermo' lo que diga va a ser polémico porque la situación misma lo es, pero le doy responsabilidad a quienes difunden noticias sin tenerla como tal, no tengo más comentarios de eso".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS CONTRATA TIKTOKERO PARA RECUPERAR ANÍMICAMENTE A JUGADORES