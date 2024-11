Gustavo Lema asegura que Pumas llegará con plantilla completa a la Liguilla

Espera tener plantel completo en Liguilla. A pesar de que Rodrigo López salió lesionado ante Querétaro, Gustavo Lema confía en que Pumas podrá tener a todos sus jugadores disponibles para los Cuartos de Final. Asimismo, descartó una lesión de gravedad del mediocampista mexicano.

Al minuto 18 del duelo, ‘Toti’ fue sustituido tras molestias en las costillas. Incluso, el jugador fue trasladado al hospital para realizarse una placa. Sin embargo, Lema aseguró que el tema no es de gravedad y este mismo miércoles podría reincorporarse a los entrenamientos del equipo.

“El estudio de Rodrigo salió bien, estábamos preocupados por el tema de sensación, que no le entraba el aire, pensamos que podía ser algo grave, pero mañana ya se reincorpora. Obvio hay que esperar que supere el dolor, es una zona muy complicada, muy dolorosa, pero no hay lesión grave”, comentó el estratega en conferencia de prensa.

Del lado de Julio González y Lisandro Magallán, el panorama luce favorable. Aunque ambos no han jugado desde el duelo ante Rayados, Gustavo confirmó que los dos están cerca de regresar y no los descartó para el duelo ante Mazatlán. Sin embargo, mencionó que no arriesgará a los jugadores si no se sienten bien.

“Tanto Julio como Licha se salvaron de una lesión peligrosa. Cuando estén sin dolor van a poder entrenar y podré disponer de ellos. Hoy Licha salió al campo, trabajó y Julio quiere volver. Están bien, con muchas ganas. Veremos la evolución del viernes para ellos, es una cuestión de sensaciones”, declaró.

