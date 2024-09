Gustavo Lema confesó que ganarle el Clásico Capitalino a América 'es sensacional'

La sensación de ganar un Clásico es espectacular. El entrenador de Pumas, Gustavo Lema, destacó que ganarle a América fue fantástico y redondea las victorias que llevan al hilo que hoy los tienen en la parte alta de la tabla.

“El sabor es espectacular, ganar un clásico es sensacional, repetimos, fantástico, sensación, lo otro, bueno, como dije hace un momento, es apresurado, los resultados me dan la razón, es cualquier lógica, habíamos arrancado bien el torneo y tuvimos un bache, es un equipo que, aunque no se daban los resultados, nos patean poco”

“Hoy enfrentamos al campeón, fue y se ganó entre semana una final, en el primer tiempo no nos pateó al arco, hay muchos méritos, una capacidad bárbara para entender los momentos de juego, cuando América arriesgó, deificaron posiciones, tuvimos dos o tres para agradar el resultado, salvo tiros de lejos, no tuvimos más, si vale, el análisis, lo importante era ganar y lo conseguimos”, añadió.

El argentino no dudó en aplaudir la presencia de su afición asegurando que la masa de gente que hoy vio en las tribunas “fue terrible”.

“Lo de la gente, yo me quedo, lo que veo es una masa terrible que viene, los necesitamos, se siente, lo dije, el día que perdimos con Tigres, una lluvia y se quedaron hasta el final, me quedo con eso, cuando ganas, hay que festejar, me quedo con eso, queda en evidencia lo que no festejan, la gran masa festeja y fue espectacular, es algo que necesitamos, lo aprovechamos, se siente, el mensaje a la gente es ese, lo sienten los jugadores, el mensaje a la liga, nada, el mensaje es para nosotros, la vara la ponemos alta, nos gusta que esté así, el mensaje es para nosotros, la Liga, lo dije, es competitiva, faltan muchos partidos, el mensaje es para nosotros que vamos por más”, afirmó Lema.

