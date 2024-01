Gustavo Lema 'orgulloso' de su equipo a pesar de la derrota ante Atlético de San Luis

Después de la derrota por tres a uno ante el Atlético de San Luis, el director técnico de Pumas, Gustavo Lema, señaló que lo único que no le gustó de este partido fue el resultado que obtuvieron, ya que está orgulloso de la entrega que mostró su equipo.

"Me siento orgulloso de lo que hicieron, de la entrega que tuvieron, de lo que propusieron. Lo único que no me gustó del partido, fue el resultado, pateamos 19 tiros (8 a puerta), contra nueve del rival, tuvimos el 53% de la posición contra un rival que hace un arte de la posesión. No me disgusta nada de lo que hicieron hoy", puntualizó Lema.

El estratega del equipo universitario agregó que, a pesar de la derrota, no cambiaría nada de su planteamiento inicial, ya que fueron superiores al cuadro potosino en varios aspectos: "Lo jugaría igual, a un equipo que juega muy bien, que tiene mucha tenencia y en muchos aspectos los superamos, encanta de tiros a puerta los superamos ampliamente, tuvieron una efectividad Bárbara y queda felicitarlos".

El director técnico argentino habló sobre Rogelio Funes Mori, el cual salió al medio tiempo, esto debido a un golpe que recibió en las costillas y que terminó por causarle molestias, a tal punto que le costaba trabajo respirar, por lo que decidieron optar por sacarlo de cambio para que ingresara Robert Ergas.

Fuera de esta problemática, Gustavo Lema destacó que la idea del equipo es juntar a Funes Mori y a Guillermo Martínez en el ataque: "tienen movilidad, pueden jugar juntos, tienen un poderío enorme cuando la pelota llega del costado, cuando se tiran a jugar atrás también las hacen bien. Son dos jugadores muy completos, iremos viendo cómo se acomodan mejor, pero estoy muy contento con lo que tengo y vamos a ir por ahí".

