Cruz Azul empata sin goles con Juárez; Anselmi continúa sin conocer la victoria

Los nuevos vagones no embonan y La Máquina no arranca. Martín Anselmi no ha encontrado la manera de echar a andar a Cruz Azul y tras su largo viaje a la frontera regresarán a casa con un punto gracias al exiliado de La Noria, Sebastián Jurado que atajó un penal en la recta final para rescatar el empate (0-0) para Bravos.

Ni en casa, ni fuera de ella el conjunto Cementero puede, esta noche en Juárez hasta su Ángel de la guarda dejó escapar el triunfo fallando desde el manchón penal cuando el reloj se agotaba.

En intensidad no hay nada que reprocharle a Cruz Azul, es en la creatividad de tres cuartos de cancha para adelante en donde deben del nuevo maquinista debe de engrasarlos para hacerlos funcionar.

Aun así, los de La Noria tuvieron la oportunidad más clara desde los once pasos, pero Ángel Sepúlveda no salió en una buena noche y cobró de pésima manera al centro sin fuerza permitiendo que la punta del zapato de Jurado bloqueara el disparo.

Es cierto que el torneo apenas está iniciando, pero ya son dos semanas en que Anselmi no puede celebrar su primera victoria y lo peor es que de seguir así tampoco luce cercana, lo que podría generarle un problema de presión con el paso de las jornadas.

Para la próxima semana recibirán la visita de Mazatlán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes en lo que parece el escenario ideal para cortar este mal arranque, no obstante, de no hacerlo caerá en un bache que le costará trabajo de superar especialmente por la falta de confianza en la que estarán hundidos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡DEBUT UNIVERSITARIO! PIERO QUISPE JUGÓ SUS PRIMEROS MINUTOS CON PUMAS EN LA DERROTA ANTE SAN LUIS

Mientras tanto del otro lado, Bravos sumó su primer punto y después de lo mostrado hoy en su casa y lo hecho en CU en la Jornada uno, parece que Diego Mejía tiene mucho trabajo por hacer con la diferencia y ventaja que la presión es menor en el banquillo fronterizo.