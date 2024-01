Sebastián Jurado sobre su paso por Cruz Azul: 'Cuando tienes inactivad, no tienes confianza'

Sebastián Jurado, portero mexicano de 26 años, compartió detalles sobre su actual situación en FC Juárez tras su paso por Cruz Azul. En una entrevista con TUDN, abordó la falta de minutos y los errores que afectaron su confianza en el terreno de juego.

Jurado destacó la relación entre la inactividad y la confianza, señalando que la falta de constancia en el juego puede magnificar los señalamientos hacia el arquero.

"Cuando tienes inactividad no tienes confianza al 100, muchas veces el señalamiento hacia el arquero es bastante notorio y puede que muchas veces no tengas la misma culpa. No tener la constante en el terreno de juego y después por azares del destino que juegues y tengas una ligera equivocación todo se magnifica, pierdes confianza.

"El aspecto mental es primordial, los deportistas de élite, y más el arquero que vive muy solo su posición creo que necesita ayuda, tu familia principalmente y alguien en la parte psicológica, el futbol absorbe mucha energía mental y física", expresó el exarquero de Tiburones Rojos de Veracruz.

Respecto a su salida de Cruz Azul, Jurado expresó su agradecimiento a la directiva de La Máquina, destacando una relación positiva con el presidente y subrayando que su partida no fue impulsada por conflictos. Afirmó que la confianza es fundamental para un futbolista y que tanto Cruz Azul como Juárez actuaron correctamente en las negociaciones.

"Realmente yo con la directiva, empezando con el presidente tengo una gran relación, no es que necesitara como tal salir, lo que un futbolista necesita es confianza, por ese lado las cosas con Cruz Azul fueron fenomenales, no tuve ningún problema en las negociaciones, es un club al que quiero mucho y no saldría de una forma errónea. Las dos partes Cruz Azul y Juárez se comportaron bien conmigo, agradecido y hoy me debo a Bravos".

