¡Su primera chamba! ‘Ilustradora’ nunca trabajó en los dibujos de ‘El Niño y la Garza’

La chica Geraldine Fernández, quien contó que había hecho al menos los primeros 15 minutos de las ilustraciones de la película animada ‘El Niño y la Garza’, confesó que había mentido.

Resulta que la joven colombiana estuvo presumiendo a los medios de su país que trabajó en la cinta ganadora de un Globo de Oro, pero la gente empezó a decir que no aparecía en los créditos.

Geraldine Fernández aclara su participación en ‘El Niño y la Garza’

En entrevista para Blu Radio, Geraldine se armó de valor y dijo que había exagerado en sus palabras.

“Hice parte de un par de escenas, las cuales eran la composición de 25.000 fotogramas, pero no hice los 25.000 fotogramas. Quiero aclarar que sí hubo algunas cosas en las cuales se exageró. Lastimosamente, por temas de confidencialidad de Studio Ghibli, yo no puedo mostrar más allá de lo que he mostrado, de lo que he dicho, hasta que la película no salga de carteleras y se vuelva comercial”, detalló.

Geraldine Fernández cierra sus redes tras ataques

La colombiana expuso que antes sus palabras, tuvo que cerrar sus redes sociales ya que le estaban llegando un sinfín de mensajes malintencionados.

“De lo que me arrepiento también es que por más de asumir el error, también me arrepiento de que la vida me haya cruzado con personas en las cuales lo único que genera es hacerme daño, o sea, yo me puedo llegar a suicidar y aquí al mundo le vale…”, mencionó.

A Geraldine la corren de Studio Ghibli

Al final, lo que contaba Geraldine no era mentira ya que la realidad es que sí trabajo para Studio Ghibli pero no como ilustradora y por mentir fue destituida de la empresa.

“Yo allá tengo el cargo de diseño y publicidad, bueno era, la mano derecha de la directora de comunicación, digo era porque con todo esto no me dio el tiempo de explicar y recopilar las pruebas contundentes y pues mañana me toca recoger los chiros que tengo en mi escritorio”, finalizó.

