Taylor Swift, nominada en los Globos de Oro 2024

La de este domingo podría ser una noche de ensueño para Taylor Swift, pues podría cerrar el año 2023 con broche de oro. Y es que la cantante más escuchada en Spotify en el mundo, está nominada en una de las categorías de los Globos de Oro 2024.

La película Taylor Swift: The Eras Tour, basada en la gira del mismo nombre que realizó a lo largo del año, está nominada en la categoría de Logro Cinematográfico del año, la cual es la primera vez en la historia de los Globos de Oro que se da. El filme de la cantante nacida en Pensilvania fue todo un fenómeno de taquilla en el mundo, además de que la gira es considerada la que más vendió en 2023.

Taylor Swift:The Eras Tour fue el lugar 29 de la taquilla en el mundo al recaudar 250.3 millones de dólares. Mientras que en Estados Unidos fue la décima película más vista y acumuló 179.6 millones, por encima de películas como Indiana Jones and the Dial of Destiny o Mission: Impossible Dead Reckoning Part One.

Taylor Swift compite esta noche en la cayegoría de los Globos de Oro con Barbie; Guardians of the Galaxy Vol. 3; John Wick: Chapter 4; Mission Impossible: Dead Reckoning; Oppenheimer; Spider-Man: Across the Spider-Verse y The Super Mario Bros Movie.

