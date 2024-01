Globos de Oro 2024: ¡Entérate aquí de los ganadores!

Arrancó la edición 81 de los Globos de Oro, en la que se premiará a lo mejor del año 2023 tanto en el cine como en la televisión, esto tras la votación de 300 periodistas de diferentes partes del mundo, pues los premios son otorgados por la prensa extranjera.

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo del comediante Jo Koy, quien después de un monólogo en el que habló de las nominaciones y bromeó con los presentes, dio paso a la premiación:

Mejor actriz de reparto en película:

Da’Vine Joy Randolph

Mejor actor de reparto en una película:

Robert Downey Jr.

Mejor actriz de miniserie:

Ali Wong

Mejor actor de miniserie:

Steven Yeun

Actriz de reparto en serie de televisión:

Elizabeth Debicki

Actor de reparto en serie de televisión:

Matthew Macfadyen

Mejor guion de película:

Justine Triet, Arthur Harari

Mejor actor en serie de televisión musical o comedia:

Jeremy Allen White

Mejor especial de stand-up:

Ricky Gervais

Mejor película en idioma extranjero:

Anatomy of a fall

Mejor actriz de serie de televisión musical o comedia:

Ayo Edebiri

Mejor actor de serie dramática:

Kieran Culkin

Mejor película animada:

The boy and the Heron

Mejor director de película:

Christopher Nolan

Mejor actriz película musical o comedia:

Emma Stone

Mejor actor en película de drama:

Cillian Murphy

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUIS MIGUEL ESTÁ DE LUTO POR DOS PERSONAS FUNDAMENTALES EN SU CARRERA