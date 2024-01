Hacer a un lado a un futbolista por la relación con el técnico o simplemente por decisión del estratega no es algo nuevo en Cruz Azul, pues más allá del caso de Juan Escobar y Martín Anselmi, anteriormente existieron casos similares al interior del cuadro cementero.

En su momento, Pedro Caixinha no tuvo en planes a Christian Giménez y años antes, Sergio Markarián tomó la decisión de relegar a la banca a un histórico del plantel como Óscar Pérez. Sobre esto último, el estratega uruguayo se refirió en charla exclusiva con RÉCORD y aseguró que fue una decisión dolorosa en su momento.

“Hubo una decisión técnica que yo entendí que fue necesaria tomarla, pasó de la titularidad de mucho tiempo a ser una alternativa, Yosgart Gutiérrez se fue a la titularidad, y en esa situación tuvo un comportamiento no conmigo, sino con mis asistencias, con el profesor Barreiro. A mí me dolió mucho porque sé que es una figura muy querida en el club", señaló.

"Trabajé para la institución no para mí, a eso me refiero con que defendí los intereses de la institución”, afirmó. Además, recordó cómo llegó a la institución celeste hace casi 14 años, el recibimiento de la afición y el peso que tuvo no lograr el título.

“Yo estaba trabajando en Grecia en ese momento, cuando el club a través del presidente vía mail tomó contacto conmigo. Llegó el momento de tomar el equipo, la afición sentía el peso de no lograr campeonatos, aunque mi opinión es que Cuz Azul sin ganar campeonatos era uno de los mejores equipos de México, porque no había campeonatos que no estuviera entre los cuatro primeros, y eso habla de una regularidad”, finalizó.

