¡Oficial! Diego Abreu, hijo del 'Loco', se convierte en jugador de Toluca

Un nuevo refuerzo para Toluca. El conjunto escarlata hizo oficial la llegada de Diego Abreu de cara al Clausura 2024. A través de sus redes sociales los Diablos Rojos le dieron la bienvenida al joven futbolista.

El futbolista de 20 años dejó a Defensor de Uruguay, equipo con el que debutó a inicios del 2023. Los últimos nueve meses estuvo a préstamo con el Botafogo de Brasil. Ahora llega como préstamo a Toluca hasta finales del 2024.

A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos le dieron la bienvenida a su nuevo delantero. A través de un video, se pueden ver las primeras imágenes del delantero vistiendo la playera del conjunto escarlata.

Diego Abreu también ha representado a la Selección Mexicana y a la Selección de Uruguay en sus categorías inferiores. Desde la Sub 16 hasta la Sub 20 represento al Tricolor jugando siete partidos y anotando 6 goles. Con la selección charrúa el futbolista ha jugado cuatro partidos en la Sub 20 anotando dos tantos.

Ahora el centro delantero mexicano-uruguayo buscará seguir los pasos de su padre, Sebastián ‘Loco’ Abreu, y dejar su marca en el futbol mexicano empezando con el club escarlata.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURO BOSELLI ASEGURÓ QUE NO SALDRÁ DEL RETIRO PARA JUGAR CON LEÓN: 'LE DI TODO AL FUTBOL'