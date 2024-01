Mauro Boselli aseguró que no saldrá del retiro para jugar con León: 'Le di todo al futbol'

En medio de crecientes especulaciones sobre un posible retorno a las canchas para unirse al León, Mauro Boselli, delantero argentino, puso fin a los rumores y confirmó que no saldrá del retiro para vestir nuevamente la camiseta de La Fiera.

Los murmullos sobre la posible vuelta de Boselli se intensificaron en los últimos días, alimentados por la proximidad del jugador a romper el récord de máximo goleador en la historia de León, quedando a solo siete goles de alcanzar dicha hazaña, donde tuvo de 'hijo' al América.

"Ya basta, le di todo al futbol y me fui feliz con la carrera que tuve. Me vinieron un montón de recuerdos en la cabeza, de momentos lindos en este estadio. Hoy quería venir con mi familia al estadio, pero más que nada con mis niñas chiquitas que son leonesas y no tuvieron la oportunidad o no se acordaban de lo que era el estadio y la gente", expresó Boselli durante su visita al estadio de León durante el reciente enfrentamiento contra Tigres.

Acerca de la posibilidad de volver del retiro, Boselli fue claro al afirmar: "No (no vuelve del retiro), ya es una decisión que la tomé con mi psicóloga mucho tiempo antes, es algo muy trabajado. Obviamente si se hubiera manejado esa posibilidad, de que pudiera jugar en León, me habría hecho dudar, pero la realidad es que el tiempo ya pasó, cerré mi carrera de una manera hermosa".

En relación con su visita a León, Boselli reveló que parte de su agenda incluía una importante conversación con el presidente Jesús Martínez, con la esperanza de llegar a un acuerdo para organizar un partido de despedida con el club que considera "el de sus amores".

"Hablaré con Jesús (Martínez Murguía) y ojalá se pueda que vuelva a estar dentro de esta cancha de nuevo, reencontrarme con toda la gente y tener ese último partido. Vine a más que nada a disfrutar y que mi familia viera lo que es León", concluyó Boselli.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TIGRES PRESENTA SU TERCER JERSEY PARA EL CLAUSURA 2024; ESTÁ INSPIRADO EN EL VOLCÁN