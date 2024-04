Gustavo Lema tras mejorar el desempeño del torneo pasado: 'No estamos conformes, queremos más'

Después de obtener el triunfo ante León, Gustavo Lema tiene claro que el próximo sábado pueden dar un golpe de autoridad ante el América en CU y así seguir en la pelea por asegurar su lugar el Play In.

Con 23 unidades cosechadas, los del Pedregal se mantienen en puestos de Play-In (noveno lugar), por lo que el ambiente en el equipo es positivo: "El grupo está muy bien, eso a mí me da tranquilidad, cuando veo el grupo así me trae calma. Tenemos un punto más a esta altura que el torneo pasado, ahora lo que hacen el resto de los equipos no lo puedo manejar", mencionó Lema.

Este ambiente positivo podría servir como inspiración para el club de cara al clásico que tendrán contra Las Águilas, por lo que el entrenador tiene Claro que él solamente verá de preocuparse en lo táctico: "Los entrenadores nos tenemos que fijar pura y exclusivamente en la táctica y porque sobra la motivación y esa entrega extra".

Cabe destacar que actualmente los auriazules llegan en un mejor momento que el torneo pasado, ya que cuentan con más unidades: "Si antes de empezar el torneo me decían que a esta altura íbamos a tener un punto más, yo lo firmaba, igual no estamos conformes, queremos más", señaló Gustavo Lema.

