'Nos quitamos un gran peso de encima': Beñat San José tras victoria de Atlas

El director técnico de Atlas, Beñat San José, aseguró que la victoria ante Atlético de San Luis fue importante para quitarse la ‘mochila’ que venían cargando tras nueve partidos sin conocer la victoria.

“Es muy importante esta victoria, sigue habiendo momentos en los que tenemos que afinar y mejorar aunque hayamos ganado, tenemos que pulir eso. Es importante que pese a la victoria tengamos cosas que mejorar y esto es una alegria importante y un bálsamo partido, esta victoria es muy importante para quitarnos esa mochila que venimos cargando”, señaló.

¡Doblete, Debut y Victoria Rojinegra! Todo esto y las mejores acciones del Atlas FC vs. Atlético de San Luis en este resumen #NoSeExplicaSeSiente pic.twitter.com/82vswRpWeU — Atlas FC (@AtlasFC) April 15, 2024

De igual manera, al ser cuestionado por la falta de actividad de elementos como Anderson Santamaría y Jordy Caicedo, aseguró que él es el responsable de que no jueguen, ya que hay elementos que son baja por lesión y otros por determinación técnica.

“La verdad yo no voy a dar detalles de mis jugadores, todos están a mi disposición, hay jugadores que dejamos fuera por lesión y otros por decisión técnica, yo soy el responsable total de esas decisiones, unas son por lesión y otras determinación técnica”, agregó.

Al final, el timonel rojinegro dedicó el triunfo de esta tarde a José Riestra, quien dejó el cargo como presidente ejecutivo de Atlas.

“También dedicar el triunfo a José Riestra, que ha sido una semana emotiva. (Es) una persona que ha transformado este club. Había muchos emociones que hemos comentado y más allá de eso, satisfacción y a preparar la semana porque tenemos una visita importante también”, concluyó.

Leal: 'Un conjunto de cosas repercutió para no poder clasificar'

El director técnico del Atlético de San Luis enfatizó que fueron múltiples aspectos lo que determinaron que su equipo no lograra clasificar a la Fase Final del torneo.

“Seguro que está lejos de lo que habíamos planeado, de la misma manera que el torneo pasado, nuestro éxito no pasa por una cosa, pasa por un conjunto de cosas que hicimos bien.

"Este torneo no voy a hablar de una o dos, fue un conjunto de cosas que no hicimos bien, eso repercutió en el resultado que tenemos de no tener chances de clasificar faltando dos jornadas, no era lo que planeamos, pero fue lo qué pasó”, señaló Leal.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAYADOS PRESENTA QUEJA ANTE COMISIÓN DISCIPLINARIA CONTRA NAHUEL GUZMÁN