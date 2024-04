Germán Brunati en su presentación con Atlas: 'Vengo a aportar'

El presidente deportivo de Atlas, Germán Brunati, señaló en su presentación que no viene a ‘salvar’ al equipo rojinegro ante el mal paso que actualmente tiene, luego de que viene a sumarse al proyecto de Grupo Orlegi, motivo por el que enfatizó en que será a través del proyecto junto a jugadores y el entrenador obtendrán los resultados deportivos.

"Germán Brunati no viene con un proyecto a presentárselo a Orlegui, Orlegui es un proyecto y yo vengo a sumarme, yo no vengo a salvar nada, yo vengo a ser parte de un engranaje y aportar lo que puedo para que el club esté mejor, es solamente incorporarme a un proyecto que ya están dando, señaló.

De igual manera, reconoció que así como tuvo aciertos en su paso por City Group, también tuvo fracasos, por lo que se dijo responsable de lo que pasó con el club de Montevideo City, por lo que ahora buscará ayudar al conjunto Rojinegro.

“Ni un equipo gana por una persona, ni pierde por una persona. Evidentemente, tengo mi cuota aparte de responsabilidad con el descenso, está claro. No solamente fue un año malo, fueron dos años malos. Pero ni me voy a cargar una medalla por haber clasificado a Copa Libertadores, ni voy a ser el peor del mundo por habernos ido al descenso. Entonces, estoy orgulloso del trabajo que hicimos. No que hice, que hicimos en Montevideo City. Creo que el club es un modelo en Uruguay. Y bueno, vengo a tratar de no hacer lo mismo porque este es otro contexto, es otro club, es otra liga, otras particularidades. Y vengo a hacer lo que aprendí y tratar de ayudar a Atlas”, agregó.

Conferencia de Prensa | Orlegi Sports x Atlas FC #WinOrWin https://t.co/hecXjDCmYI — Atlas FC (@AtlasFC) April 12, 2024

Al final, estableció que salió de su zona de confort al dejar al City Group, motivo por el que cerró un ciclo y ahora tiene un nuevo desafio en el futbol mexicano.

“Para mí, si bien tiene un costo grande salir de la comodidad, de estar en un lugar donde me siento reconocido y querido y, como dijo Ferran, que soy parte de la familia, que no era un empleado y eso para mí es un gran premio. También, como dijo Alejandro, hay ciclos y este desafío me motiva mucho. Me gusta ser competitivo y creo que necesito esta competencia del fin de semana y de tratar de ayudar, hacer un granito más de arena para llevar a Atlas a un lugar mejor”, concluyó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: 'CHIQUITO SÁNCHEZ SIN OFERTAS DE EUROPA NI DE CHIVAS': ARMANDO MARTÍNEZ EN RÉCORD+